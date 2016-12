Sesso con alunna 14enne: condannato ex membro "Milk & Coffee"

16:29 - Daniel Faro, maestro di canto ed ex componente del gruppo musicale "Milk and Coffee", è stato condannato dai giudici della prima sezione del tribunale di Roma a quattro e due mesi di reclusione perché riconosciuto responsabile di atti sessuali con una minore di 14 anni, all'epoca dei fatti sua alunna. I giudici hanno inflitto all'imputato anche cinque anni di interdizione dai pubblici uffici, oltre all'interdizione perpetua dall'insegnamento.

Faro: "Tutto inventato per avere notorietà" - I fatti risalgono al 2005. Faro, difeso dall'avvocato Giuseppe Valentino, ha sempre respinto l'accusa di aver avuto una relazione, e di conseguenza gli atti sessuali, con la ragazzina sostenendo che la minorenne aveva inventato la relazione "spinta dal desiderio di avere successo nel campo dello spettacolo". L'avvocato Valentino ha espresso il suo stupore "per una sentenza emessa in assenza di prove" annunciando che ricorrerà in appello.