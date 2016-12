Sepoltura Priebke, legale: "Vittoria" "Così garantiti i diritti della famiglia"

16:19 - "La Comunità ebraica voleva fargli fare la fine di Bin Laden, con le ceneri disperse in mare, per non creare un luogo di pellegrinaggio. Invece chi vorrà potrà rendere omaggio a una figura diventata simbolo di dignità, libertà e sopportazione umana". Così il legale di Erich Priebke, Paolo Giachini, che non rivela dove sarà sepolto l'ex capitano delle Ss, ma fa capire che presto o tardi il luogo sarà reso noto.

"Garantito il rispetto della salma" - "Non ci siamo fatti mettere i piedi in testa né dalle autorità, né dalla comunità ebraica - ha quindi spiegato il legale -. La famiglia di Priebke ha avuto quel che le spettava, il rispetto della salma che anche nei Paesi incivili è garantito, e il diritto alla pratica religiosa. Abbiamo ottenuto quel che volevamo. dopo una settimana di tentativi di prevaricazione".



Luoghi e tempi della sepoltura restano segreti - "Non dirò quando la salma lascerà Pratica di Mare né dove andrà - ha aggiunto Giachini - perché sono vincolato dal segreto professionale. La famiglia e la prefettura mi hanno chiesto il massimo riserbo".



Il presidente della Comunità ebraica: "No pellegrinaggio alla tomba di Priebke" - "Non ci siamo mai opposti alla sepoltura di Erich Priebke, purché non avvenisse sul suolo italiano e non diventasse un luogo di pellegrinaggio. E non permetteremo che lo diventi". Così il presidente della Comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici, commenta da Auschwitz, dove si trova per un Viaggio della Memoria, le parole del legale del defunto capitano delle Ss sul luogo - ancora segreto - dove sarà sepolto. "Giachini contraddice le sue dichiarazioni precedenti sul fatto di conservare il segreto a proposito del luogo della tomba". Il legale ha fatto intendere che presto o tardi il luogo sarà reso noto dalla famiglia. "Noi non staremo al suo gioco, lo sappia", ha poi ribadito. Secondo Giachini, la Comunità ebraica infatti avrebbe voluto far cremare Priebke e disperdere le sue ceneri in mare come sostengono di aver fatto gli Stati Uniti con Osama Bin Laden. "Il paragone non esiste - conclude il presidente degli ebrei romani -. Le ceneri le abbiamo viste oggi qui ad Auschwitz e sono quelle di milioni di ebrei, tra cui un milione e mezzo di bambini, mandati a morire dall'ideologia del signor Priebke".



I figli di Erich Priebke: "E ora cali il silenzio" - "C'è stato un accanimento anche da parte della gente contro nostro padre: ora cali il silenzio". Così in una lettera al Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, i figli di Erich Priebke, Jorge e Ingo, hanno chiesto che sulla vicenda della sepoltura "ora ci sia massimo riserbo".