Sciopero, venerdì nero per trasporti

13:19 - Si preannuncia un venerdì nero in tutta Italia per chi viaggia. E' previsto infatti uno sciopero generale nazionale di 24 ore, che coinvolgerà trasporto aereo, ferroviario, marittimo e locale. L'agitazione, indetta dai sindacati di base (Usb, Confederazione Cobas, Or.S.A. Scuola Università e Ricerca, Sindacato Siae, Usi e Unicobas), coinvolgerà anche l'intera Pubblica amministrazione. Prevista una manifestazione di protesta nazionale a Roma. Sempre nella capitale la Usb ha accolto l'appello di Marino a revocare lo sciopero tra le 20 e le 24.

Gli orari dello sciopero città per città

Milano - Lo sciopero Atm è previsto dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio. Trenord, inoltre, annuncia possibili disagi per gli utenti del servizio ferroviario regionale dalle 21 di giovedì 17 alle 21 di venerdì 18 ottobre. Il servizio sarà regolare tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21 di venerdì.



Roma - L'USB ha revocato lo sciopero dalle 20 alle 24. Circolazione regolare sulla metropolitana, ma probabili disagi per i mezzi di superficie dalle 8.30 alle 17.



Torino - Sulla rete GTT è garantito il servizio urbano e suburbano, anche della metropolitana, dalle 6 alle 9 e dalle 12 alle 15. Per le linee extraurbane, invece, garantite le fasce da inizio servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30.



Napoli - Garantito il servizio Anm nelle fasce orarie 5:30-8:30 (ultima partenza ore 8) e 17-20 (ultima partenza ore 19:30).



Palermo - Potrebbero verificarsi ritardi del servizio o soppressioni di linee di Amat dalle 8:30 alle 17:30.

Scuola e Sanità, garantiti i servizi minimi

Lo sciopero non riguarderà solo il settore dei trasporti, ma tutta la Pubblica amministrazione e quindi coinvolgerà Università, Ricerca, ministeri, enti locali, agenzie fiscali, Presidenza del Consiglio, Scuola e Sanità. Saranno garantiti i servizi minimi essenziali previsti dagli accordi di settore.