Sciopero trasporti il 16 dicembre

15:11 - "Lo sciopero nazionale di quattro ore nel trasporto pubblico locale del 16 dicembre è confermato". Lo annunciano unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Autoferrotranvieri e Faisa ritenendo l'incontro di giovedì al Ministero del lavoro sul settore "assolutamente inadeguato per lo sblocco della trattativa contrattuale".

Secondo le organizzazioni sindacali, "è necessario che il negoziato contrattuale riprenda nell'ambito del nuovo contratto della mobilità e si chiuda in tempi rapidi".



"Andranno invece attentamente verificati nel merito - sottolineano infine Filt, Fit, Uilt, Ugl FA e Faisa - gli elementi elencati dal Ministero dei Trasporti sul sistema di finanziamento e di regolazione del settore e sul suo assetto che dalla scorsa settimana sono oggetto di confronto in Conferenza Unificata (Governo, Regioni, Enti Locali) e che potrebbero sfociare a breve in provvedimenti legislativi".