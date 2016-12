Sciopero dei trasporti, venerdì nero Caos a Fiumicino: cancellati 143 voli

Rischio disagi e ritardi per chi viaggia su mezzi pubblici a causa dello sciopero generale contro la legge di Stabilità indetto dai sindacati Cobas, Cub e Usb. Treni fermi fino alle 21. Tram, metro e autobus in servizio solo nelle fasce protette. Difficoltà anche per chi viaggia in aereo: si vola a "singhiozzo". Caos a Fiumicino per la cancellazione di 143 voli.

13:56 Corteo sindacati a San Giovanni

E' giunto in piazza San Giovanni, ultima tappa della manifestazione, il corteo organizzato oggi a Roma dai sindacati di base. Dal palco si susseguono gli interventi dei lavoratori e in piazza ci sono gazebo e manifestanti che sventolano bandiere. Il corteo si è svolto in maniera pacifica.

13:56 Corteo Roma, arriva la Digos

Un gruppo di circa alcune decine di anarchici, con il volto coperto da cappucci, è stato intercettato dalla Digos a circa un chilometro dal corteo dei sindacati di base che si sta svolgendo a Roma. All'arrivo degli agenti il gruppo si è dileguato. Secondo gli investigatori si tratta di gruppi di diverse parti d'Italia arrivati nella capitale per partecipare alla manifestazione di domani.

11:06 A Fiumicino cancellati 143 voli

Sono 143, tra arrivi e partenze, i voli cancellati oggi all'aeroporto di Roma Fiumicino a causa dello sciopero generale che interessa anche il comparto aereo, con l'astensione dal lavoro tra gli altri, del personale dell'Enav (dalle 13 alle 17) e del personale delle società Sea e Sea Handling negli scali di Milano Linate e Malpensa (24 ore) e del personale navigante di Alitalia Cityliner (24 ore).

10:44 Ripresa circolazione M2 a Milano

E' ripresa tra le stazioni di Cadorna e Udine la circolazione lungo la linea 2 del metro milanese. Era stata sospesa in mattinata per via dello sciopero generale nazionale del trasporto pubblico locale proclamato dalle organizzazioni sindacali Cobas/cub trasporti e Usb Lombardia Trasporti. Lo fa sapere l'Atm (Azienda trasporti milanese).

10:04 A Milano linea 2 metro sospesa

A Milano la circolazione delle linee M3 e M5 è regolare. La circolazione della linea M1 è regolare tra le stazioni di Sesto Fs e Bisceglie e tra le stazioni di Sesto Fs e Lotto. Sulla linea M2 la circolazione è sospesa. Possibili riduzioni per il servizio in superficie.

10:00 Via alla manifestazione nazionale a Roma

Sindacati e movimenti scendono in piazza a Roma contro le politiche economiche e sociali del governo. Gli organizzatori prevedono la partecipazione di migliaia di persone. Sabato, sempre nella Capitale, corteo indetto da diversi movimenti, tra cui quelli per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i no Tav.

07:30 Lo sciopero nelle principali città italiane

Roma - Servizio autobus sospeso dalle 8.30 alle 17. Revocato lo sciopero serale: la metropolitana sarà dunque in funzione tutta la giornata, i mezzi di superficie saranno in funzione dalle 17.00 a fine servizio.

Milano - Bus e tram fermi dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 alla fine del servizio.

Firenze - Mezzi in sciopero dalle ore 9.15 alle ore 11.45 e dalle ore 15.15 fino al termine del servizio.

Torino - Servizio sospeso dalle 9 alle 12 e dalle 15 alla fine del servizio.

Napoli - Stop dei trasporti dalle 8.30 alle 17 e dalle 20 alla fine del turno.

Bologna - Trasporti fermi dalle ore 8.30 alle ore 14.30 e dalle ore 19 fino al termine del servizio.

Palermo - Sciopero dalle 8.30 alle 17.30.

