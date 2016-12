Sciopero dei "Forconi": proteste in tutta Italia, scontri e feriti a Torino

00:19 - Guerriglia urbana a Torino in nome del cosiddetto Movimento dei Forconi. Mentre nelle altre città d'Italia i presidi e le manifestazioni si sono svolte in modo relativamente pacifico, nel capoluogo piemontese la protesta è degenerata in violenza: scontri nella centralissima piazza Castello, davanti alla sede della Regione Piemonte, momenti di tensione davanti al Comune. Un 19enne è stato arrestato per danneggiamento aggravato.

Contro i palazzi della politica sono volati non solo gli slogan "ladri, ladri", ma anche bombe-carta, sassi, bottiglie, mentre le forze dell'ordine, in tenuta antisommossa e con maschere antigas, sono state costrette a lanciare lacrimogeni per disperdere la folla. Malmenato un fotografo, assaltate postazioni tv, tensione davanti alle sedi di Equitalia e Inps. Ma, alla fine, anche applausi per gli agenti che si sono tolti i caschi.



In mattinata i manifestanti avevano bloccato le vie d'accesso a Torino ed erano arrivati a occupare i binari delle stazioni di Porta Nuova e Porta Susa. Poi si sono mossi verso piazza Castello e qui la protesta è degenerata: ai manifestanti "regolari" si sono uniti gruppi di ultras di tifosi (riconoscibili i simboli del gruppo bianconero dei "Drughi") e di estrema destra, ed è stata guerriglia per oltre un'ora; cassonetti e auto danneggiate, fumogeni, mattoni e bombe-carta contro la Regione, forze dell'ordine costrette a indossare maschere antigas e a lanciare lacrimogeni.



Il bilancio a fine giornata sarà di quattordici feriti tra le forze dell'ordine, decine di vetrine danneggiate, un fotografo malmenato e derubato della sua macchina fotografica e un manifestante fermato.



Proteste a macchia d'olio anche in altre città d'Italia, da Napoli a Genova (dove sono state bloccate la stazione di Brignole e la soprelevata), ma senza degenerare negli scontri di Torino.



A Milano circa duecento persone hanno dato vita a un corteo spontaneo per le vie del centro. Il gruppo, formato da studenti, appartenenti ai centri sociali e antagonisti, si è riunito per dimostrare solidarietà al movimento dei forconi.



In Veneto gli autotrasportatori aderenti ai "liberi imprenditori federalisti" della Life hanno allestito dei presidi creando grandi disagi ai caselli autostradali di Vicenza Ovest, Montecchio Maggiore (Vicenza) e Soave (Verona). I manifestanti hanno posto di traverso i loro mezzi pesanti nei pressi dei caselli autostradali bloccando di fatto la circolazione con grandi disagi al traffico anche sulla rete stradale ordinaria. Bloccata anche la tangenziale di Vicenza che corre parallela alla A4.



In Liguria centinaia di manifestanti partiti in corteo da piazza De Ferrari hanno raggiunto via Fiume, davanti al palazzo dell'Agenzia delle Entrate di Genova. In corteo, oltre agli aderenti al movimento dei forconi, anche studenti, disoccupati e operai. Intorno alle 17.15 è stato sbloccato il traffico in zona Foce. I dimostranti hanno liberato l'accesso alla sopraelevata e il passaggio in via Brigate Partigiane. Contemporaneamente il gruppo che occupava i binari di stazione Brignole ha liberato la stazione. Le dimostrazioni dovrebbero riprendere martedì mattina alle 8. Bloccata anche la stazione di Imperia. Rallentamenti al casello autostradale di Bolzaneto e agli accessi al varco portuale di San Benigno.



In Toscana circolazione in tilt a Firenze per alcune ore sui viali di circonvallazione per la protesta del movimento dei forconi. Circa duecento persone con striscioni e cartelli, distribuendo volantini, hanno creato problemi al traffico, nella zona della Fortezza da Basso, provocando code.



A Roma circa 500 persone si sono unite in un presidio a oltranza a piazzale dei Partigiani, sull'Ostiense. Poco dopo le 15 nel corso di un iniziativa di solidarietà al Comitato Agricoltori Riuniti e ai movimenti per la casa, sono stati lanciati petardi e fumogeni nei pressi della sede della Regione Lazio. Undici persone sono state fermate dalla polizia.



In Puglia tre presidi della protesta dei "forconi", attivi sulle strade pugliesi, hanno provocato forti rallentamenti al traffico. Circa 150 persone e una decina di automezzi sono presenti sulla provinciale 231 a Corato, 80-100 persone sulla tangenziale di Bari, tra Carrassi e Poggiofranco, mentre una quarantina di manifestanti provocano disagi sulla statale 16 nei pressi di Carapelle (Foggia). Rimosso in serata il blocco al traffico ferroviario ad Andria.