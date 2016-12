Sciacca, carnevale con censura

14:41 - A Sciacca, nell'Agrigentino, il comune ha deciso di correre ai ripari in vista del carnevale e dei suoi carri con una serie di divieti. Proibite frasi di dissenso, plateali forme di protesta e, in generale, vietata ogni altra forma di espressione lesiva dell'immagine della kermesse e quindi degli enti organizzatori. Insomma guai a sbeffeggiare i politici locali: il tutto messo nero su bianco, nell'articolo 21 (per la precisione) del bando di concorso per i carri allegorici del 2014. Con tanto di pena per i trasgressori: 3500 euro.

Il sindaco Fabrizio Di Paola ha subito tranquillizzato i suoi cittadini: "La prendo col sorriso. Mi auguro che i nostri bravissimi carristi e copionisti mi facciano bersaglio della loro satira. Il Carnevale di Sciacca garantisce a tutti la libertà di espressione e di ironia, da più di un secolo".



Insieme al suo assessore allo spettacolo Monte, precisa che l’art.21 oggetto di critiche e disappunti "è una norma ripresa dai bandi precedenti, a tutela dei carristi e della loro genuina creatività e non per limitare la loro espressione".



Le battute e le caricature irriverenti sono forse salve dicono il primo cittadino di Sciacca e l'assessore Monte: “La norma è stata presentata come novità assoluta dell’edizione del 2014, ma non è così. Nel dare come sempre ampia libertà di espressione satirica, si rammenta semplicemente che ci sono dei limiti di legge. Non si riferisce assolutamente alla satira contenuta nei copioni che fra l’altro dovranno comunque rispettare le buone norme civili evitando la volgarità pur mantenendo l’espressione allegorica e il doppio senso delle parole, così come riportato nell’articolo 8 dello stesso bando. Nel Carnevale di Sciacca è garantita piena libertà di ironia e di satira a chi decide di partecipare allestendo carri allegorici, ma nel rispetto delle persone e dello spirito festoso della manifestazione".