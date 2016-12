23:54 - Aveva assunto droghe l'uomo che guidava la Ford Focus coinvolta nell'incidente sulla Palermo-Sciacca in cui sono morte cinque persone. Giovanni Titone, il 39enne padre dei due bambini coinvolti, era sotto l'effetto di cannabis mentre era alla guida della sua auto, come rivelano gli esami tossicologici eseguiti su di lui. L'automobilista è ricoverato in coma al Trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo.

Le condizioni di Giovanni Titone restano gravi, mentre migliorano quelle del figlio dell'uomo, Vito, 4 anni ricoverato all'ospedale dei Bambini. I cinque a bordo della Ford Focus erano andati a Palermo per acquistare alcuni vestiti per i piccoli e ordinare la cameretta per i bambini.



Le salme di Rosario Lo Re, 76 anni, e della moglie Maria Ciaccio, 71, sono già state consegnate alle famiglia per celebrare i funerali. Sono giunti a Menfi i corpi della moglie di Giovanni Titone, Maria Luisa Mergola di 25 anni, del figlio Alberto di 2 anni e della madre Rosa Pilo di 51 anni.