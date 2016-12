Scazzi, Misseri: "Vorrei chiedere perdono a Concetta, ma senza tv"

10:57 - Torna a parlare Michele Misseri e continua a dichiararsi colpevolo dell'omicidio della nipote Sarah Scazzi, per il quale sono state condannate in primo grado Sabrina Misseri e Cosima Serrano. "Vorrei incontrare Concetta, ma senza telecamere, privatamente - ha detto l'uomo riferendosi alla mamma di Sarah, in un'intervista a "Quarto Grado" -. Non è giusto quello che ho fatto. Le ridirei che sono colpevole, che non copro nessuno".

L'uomo, che si proclama autore dell'omicidio della nipote Sarah Scazzi, condannato a otto anni di carcere per occultamento di cadavere, spiega il motivo per il quale richiede di essere ripreso di spalle dalle telecamere: "Non voglio più essere ripreso dalla televisione, mi hanno sempre bastonato perché vado in tv, dicendomi che sono un pupazzo, un burattino. Per far emergere la verità, ho subito tutte queste cose che fanno male".



Misseri: "Chiederei perdono a Concetta" - "Per prima cosa chiederei perdono a Concetta. - prosegue Misseri - Mi scuserei per quello che è successo: non l'ho fatto apposta. Questa è la verità. Se lei mi guardasse negli occhi, si convincerebbe che sto dicendo veramente la verità. Non volevo uccidere Sarah. Non so nemmeno perché l'ho fatto. Non mi hanno mai creduto, perché non mi ricordo come ho fatto con la corda".



"Piango sempre quando ci penso. - aggiunge - Dovevo stare benone adesso e, invece, ho distrutto la mia famiglia e quella degli altri. Ero un uomo conosciuto da tutti e ora sono tra i più miserabili che esistano. Anche che se Concetta mi perdonasse, quel che ho fatto mi rimarrà sempre sulla coscienza".



La mamma di Sarah: "Perdonerei Sabrina solo se si pentisse" - Concetta Serrano, sarebbe disposta a perdonare la nipote Sabrina, accusata di aver ucciso Sarah e condannata in primo grado all'ergastolo. "Perdonerei Sabrina solo se si mettesse nella condizione di essere perdonata: se si pentisse. Non basta piangere o disperarsi. E' una condizione di cuore e di mente".



Quanto a Michele Misseri la donna spiega: "Se Michele venisse a casa mia da solo, non gli aprirei la porta. Ho ascoltato la sua intervista e dice: io dico la mia verità. E, infatti, sta dicendo la "sua" verità".