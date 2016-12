Sardegna,è ancora allerta maltempo

07:00 - Persiste il maltempo in Sardegna. Nell'Oristanese, dopo il violento nubifragio dei giorni scorsi, è ancora emergenza mentre il porto di Cagliari, a causa delle proibitive condizioni del mare, continua a essere off limits per le navi da crociera. Il nuovo aggiornamento della Protezione civile attesta che gli sfollati sono 871. Ancora senza esito le ricerche dell'unico disperso, l'operaio di Bitti (Nuoro), Giovanni Farre, di 61 anni.