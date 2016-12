Sanremo, trovati morti due uominiAvevano passato insieme la serata

15:38 - Due uomini di Sanremo, che avevano cenato insieme in un ristorante del posto, sono stati trovati morti questa mattina nelle rispettive abitazioni. Sull'episodio indagano sia carabinieri sia polizia. Secondo gli investigatori potrebbero essere deceduti in seguito a un'overdose. Le vittime sono un dipendente di una ditta edile, di 38 anni, e un operaio edile di 33, originario di Vercelli.

I due amici avevano cenato in un ristorante insieme ad un loro terzo amico, coinquilino di una delle vittime. Dopo la cena, vanno via. E' proprio l'amico ad accorgersi, la mattina, che il compagno di casa sta male. Inutili i soccorsi. Anche l'altra vittima non si è presentata al lavoro. A trovarlo morto nel suo letto un parente. Gli investigatori non tralasciano nessuna ipotesi: overdose oppure un'intossicazione alimentare.