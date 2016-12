Tgcom24 >

San Suu Kyi atterrata a Roma<br>Premio Nobel da oggi cittadina onoraria 27 ottobre 2013 San Suu Kyi atterrata a Roma

Premio Nobel da oggi cittadina onoraria Durante la visita in programma incontri con Napolitano, il Papa, Letta e la Bonino Tweet google 0 Invia ad un amico

22:23 - Il premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi, è a Roma. La visita nella Capitale, che proprio oggi le ha conferito la cittadinanza onoraria, rientra nell'ambito di un viaggio che il leader dell'opposizione birmana, che nel 2015 si candiderà alle elezioni presidenziali, sta compiendo in Europa.

Sorridente, i capelli raccolti in uno chignon di fiori bianchi, una blusa marrone scuro ricamata ed indossata sopra una veste di seta di color ocra lunga fino all'altezza delle caviglie, Suu Kyi è stata accolta all'arrivo all'aeroporto di Roma Fiumicino da Londra dalla senatrice Albertina Soliani, che le ha donato un bouquet di fiori, e dal vice capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica, Marco Della Seta. Dopo una breve sosta in una sala di rappresentanza del Cerimoniale di Stato, l'area dello scalo destinata al transito di personalita' politiche e religiose, il premio Nobel per la Pace, senza rilasciare dichiarazioni alla stampa, ha quindi lasciato sotto scorta il Leonardo da Vinci a bordo di un'auto di rappresentanza diretta a Roma.



"Una visita memorabile" - "La mia seconda visita a Roma dopo oltre quarant'anni. Memorabile". Questo, secondo quanto riferisce il Campidoglio, ciò che il Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi, ha scritto in inglese sul Libro d'Oro di Roma Capitale, un libro che raccoglie testimonianze di personalità illustri che vengono in Campidoglio.