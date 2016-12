Ruba 300mila euro a 80enne, preso

06:37 - La guardia di finanza di Urbino ha arrestato un ex promotore finanziario di Cagli, con l'accusa di furto aggravato e esercizio abusivo della professione per aver sottratto circa 300mila euro a un disabile ultraottatenne. L'uomo aveva architettato un complesso sistema attraverso il quale riusciva a gestire in home banking svariati conti correnti intestati a persone ignare, dove faceva transitare il denaro rubato facendone perdere le tracce.