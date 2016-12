Roma, una via per vittime omofobia

14:48 - Dopo il suicidio del 21enne gay, toltosi la vita perché vittima di discriminazioni, potrebbe presto trovare posto a Roma una via intitolata alle vittime dell'omofobia. E' questa la proposta dei consiglieri comunali capitolini della Lista Civica Marino. "Non possiamo rimanere impassibili davanti all'ennesima giovane vita che si spegne. L'omofobia è una mala pianta da estirpare definitivamente da questo Paese", si legge infatti in una nota.