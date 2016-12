Roma, si dà fuoco in piazza S. Pietro Ricoverato in ospedale, è grave

11:21 - Un uomo di 51 anni, di nazionalità italiana, si è dato fuoco a Roma, in piazza San Pietro. E' stato subito soccorso e ora si trova ricoverato, in gravi condizioni, al Centro grandi ustionati dell'ospedale Sant'Eugenio, dove è stato trasferito dal Santo Spirito. Non si conoscono le motivazioni del gesto.

L'episodio si è verificato alle 8.50 di giovedì mattina. Le telecamere delle forze dell'ordine hanno ripreso la scena. Nelle immagini si vede l'uomo che in piazza, a destra del colonnato, dal lato di piazza Pio XII, prende fuoco utilizzando un accendino: probabilmente aveva i vestiti già bagnati di liquido infiammabile.



Sul posto è subito arrivata un'ambulanza, chiamata dall'Ispettorato vaticano, che ha portato l'uomo al vicino ospedale di Santo Spirito, dal quale è stato successivamente trasferito al Sant'Eugenio.



Il primo a soccorrere l'uomo è stato un gesuita - L'uomo si è dato fuoco dopo essersi cosparso di benzina, che portava con sè in una bottiglietta, secondo quanto riferisce la stampa vaticana, su informazione dell'Ispettorato di polizia. L'uomo è stato subito soccorso da un gesuita, che si stava recando al lavoro in Curia ed è intervenuto gettandogli sopra il suo mantello e poi la giacca. Nel frattempo giungeva una pattuglia dell'Ispettorato di pubblica sicurezza presso il Vaticano. I due agenti, usando una coperta e l'estintore che avevano in dotazione in auto, sono riusciti a spegnere il fuoco.



Un'autoambulanza ha portato l'uomo prima all'ospedale di Santo Spirito, dove gli sono state riscontrate ustioni gravi nella parte superiore del corpo. A questo punto è stato trasferito al Sant'Eugenio. Anche i due agenti si sono fatti medicare all'ospedale per problemi di respirazione e ustioni alle mani.



Restano ignoti i motivi del gesto. Accanto all'uomo è stato trovato un foglio con il numero di telefono della figlia: è sposato ed è un ambulante. Del caso si sta occupando la magistratura italiana.