16:35 - Un'attivista delle Femen a seno nudo ha protestato a Roma mostrando su un braccio la scritta "abortion" in rosso. La donna, che voleva recarsi a Piazza San Pietro, è stata fermata dalle forze dell'ordine alla fine di via della Conciliazione. Un gruppo di agenti in borghese ha fermato e coperto la ragazza, che ha tentato di divincolarsi urlando slogan pro aborto.