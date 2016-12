Roma,i sindacati scendono in piazza

09:03 - Sindacati e movimenti scendono in piazza contro le politiche economiche e sociali del governo. Alle 10 partenza della manifestazione che attraverserà Roma, da piazza della Repubblica a piazza San Giovanni, e per la quale i sindacati prevedono la partecipazione di migliaia di persone. Sabato, sempre nella Capitale, corteo indetto da diversi movimenti, tra cui quelli per il diritto alla casa, a cui parteciperanno anche i no Tav.