6 dicembre 2013 Roma, elefante scappa dal circo Orfei

Preso vicino al Grande raccordo anulare E' fuggito dal circo Amedeo Orfei, che attualmente ha allestito il suo tendone in via Ugo Ojetti, nel quartiere Talenti della Capitale. Si è fermato nei pressi di una rotonda, dove è stato recuperato e riportato nel suo recinto

20:59 - E' stata brevissima la fuga dell'elefante scappato stamattina dal circo a Roma. Ora è di nuovo nella sua abituale dimora. A riportarlo "a casa" sono stati gli operatori dello stesso circo Amedeo Orfei che lo hanno preso non lontano dal Grande raccordo anulare, alla rotonda tra via Rossellini e via Ugo Ojetti, dove l'animale si era fermato, indeciso sul da farsi e forse spaventato.