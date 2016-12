Roma, crollo a Rocca dei Borgia

21:17 - Il maltempo ha fatto crollare una parte del tetto della Rocca Abbaziale di Subiaco, più nota come la Rocca dei Borgia, in provincia di Roma. Sulla copertura si è aperto un ampio squarcio. Il cedimento, avvenuto in una zona non aperta al pubblico, non ha provocato conseguenze. Il complesso medievale, dove nacque Lucrezia Borgia, ospita il museo delle attività cartarie e della stampa ed è una delle mete del turismo nella città della Valle Aniene.