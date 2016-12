Roma, apre la Necropoli Vaticana

17:55 - Apre al pubblico nel suo rinnovato allestimento la necropoli vaticana della via Triumphalis, all'interno dei Musei Vaticani di Roma. La vasta area, di circa mille metri quadrati, sarà visitabile da gennaio. Cimitero riservato a gente povera, schiavi, liberti (per questo Pietro fu sepolto qui), ma anche, in un secondo tempo, al ceto medio e ai cavalieri, la necropoli è riemersa casualmente alla luce in varie fasi, a partire dal 1930 (poi negli anni '50 e nel 2003).