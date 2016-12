13:14 - Si è fatto chiudere all'interno di una sala giochi, quando la commessa ha aperto il locale l'ha aggredita, legata e quindi ha svaligiato la cassa. E' accaduto a Reggio Emilia. Il bandito è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza e grazie alle immagini è stato rintracciato dalla polizia. La sala scommesse si trova in pieno centro: la commessa stamattina all'apertura del negozio si è vista costretta a consegnare i 10mila euro chiusi nella cassaforte ad un uomo mascherato con un passamontagna e armato di una pistola. La stessa videocamera aveva registrato la sera prima l'espediente con il quale il bandito, grazie ad un complice che gli aveva fatto da palo: era riuscito a nascondersi all'interno di un ripostiglio al momento di chiusura della sala. L'uomo aveva cercato rifugio nel vano del soffitto in cartongesso, ma ad un certo punto della notte a causa del peso eccessivo era precipitato a terra. Mortificato dal maldestro inizio, ma deciso ad andare sino in fondo. Nel pomeriggio la squadra mobile di Reggio Emilia lo ha scovato nell'appartamento che divideva con altri due connazionali: è un albanese di 28 anni. Si era appeso ad un tubo di plastica cercando di raggiungere il balcone accanto, ma nella fuga è precipitato da un'altezza di 12 metri. Adesso è in ospedale, prognosi riservata.