Raoul Weil arrestato a Bologna, l'ex manager svizzero ricercato in Usa

16:02 - Fine della fuga per Raoul Weil. L'ex manager della banca elvetica Ubs è stato arrestato dalle forze dell'ordine a Bologna. Il 54enne è accusato di frode internazionale in Florida per aver organizzato una truffa ai danni dello Stato americano di oltre 20 miliardi di dollari ed era ricercato dalle autorità da cinque anni.

Il manager ora sarà messo a disposizione della giustizia degli Stati Uniti. All'epoca l'alto dirigente era responsabile del "Global Health Management & Business Banking" di Ubs, il dipartimento estero della banca svizzera, che contava anche 20mila clienti statunitensi.



Secondo le accuse del Gran Jury federale della Florida, Weil dal 2002 al 2008 avrebbe agevolato le frodi fiscali di quei clienti, consentendo che fossero nascosti al fisco 20 miliardi di dollari. Il banchiere, sospeso nel 2008 dalle cariche in Ubs, ha respinto le accuse tramite l'avvocato e agli agenti della Questura bolognese ha detto che la frode per cui è ricercato riguarda il settore automobilistico.