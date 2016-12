Primo vaccino pediatrico contro Hiv

06:34 - Il primo vaccino terapeutico pediatrico al mondo contro l'HIV è stato sperimentato con successo all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Lo studio, durato due anni e condotto su due gruppi di 10 bambini, è stato pubblicato sulla rivista scientifica open source "Plos One", una scelta legata alla possibilità per ricercatori di ogni Paese di accedere immediatamente e gratuitamente ai risultati della ricerca per proseguirne la strada.