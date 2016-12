Priebke sepolto in luogo segretoAvvocato: tra Germania e Italia

18:39 - "Tutto risolto".Con queste parole l'avvocato Paolo Giachini afferma che "è stato raggiunto un accordo con le autorità per la sepoltura di Erich Priebke in un luogo segreto". Giachini ha precisato che "il luogo della sepoltura è tra Germania e Italia, ovvero in una delle due nazioni". "Naturalmente - spiega l'avvocato - non sarà a Roma e provincia perché c'è l'ordinanza del Prefetto che lo vieta.

L'accordo raggiunto soddisfa la famiglia, le esigenze etiche e spirituali". Giachini ha aggiunto che "dopo la tumulazione si terrà una piccola cerimonia per i familiari".



Germania: nessuna comunicazione - "Per quanto ci riguarda finora, nella giornata di oggi, non abbiamo avuto nessuna telefonata da parte del legale della famiglia di Priebke e non è arrivata nessuna richiesta". Lo affermano fonti diplomatiche dell'ambasciata di Germania a Roma interpellate sull'accordo sulla sepoltura dell'ex capitano delle SS annunciato oggi da Paolo Giachini.