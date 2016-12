14:05 - Nulla da fare, anche da Hennigsdord arriva un "no" secco alla salma di Erich Priebke. La cittadina a pochi chilometri a nord di Berlino che ha dato i natali all'ex capitano delle Ss, ha espresso parere negativo all'ipotesi di accoglierne i resti. L'amministrazione comunale ha fatto sapere all'agenzia Dpa che il regolamento cimiteriale prevede la sepoltura solo per i residenti, oppure in presenza di una tomba di famiglia.