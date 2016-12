Priebke, legale: funerali a Roma

11:53 - I funerali di Erich Priebke si terranno a Roma probabilmente martedì. Lo conferma il suo legale, Paolo Giachini, spiegando che saranno celebrati in una chiesa del centro. La cerimonia non si trasformi "in una manifestazione di apologia del nazi-fascismo", dice il presidente dell'Anpi di Roma Francesco Polcaro. "Le autorità vigilino e procedano qualora si manifestasse con simboli, gesti, slogan contrari alla nostra Costituzione".