Priebke, in vendita su eBay le foto autografate dell'ex ufficiale

15:21 - La morte dell'ex ufficiale nazista Erich Priebke ha già aperto la corsa al business sul web e creato "feticci". Su eBay, il sito di aste online, sono in vendita foto con l'autografo di Priebke che lo ritraggono in vari momenti della sua vita.

Finora otto di queste fotografie sono state messe in vendita da utenti degli Stati Uniti, una da un utente tedesco. L'immagine autografata di maggiore valore, che ha raggiunto il prezzo di 206 euro, è quella che ritrae Priebke in tarda età assieme al suo avvocato Paolo Giachini. Altre foto sono in bianco e nero, con l'ex ufficiale nazista in divisa.