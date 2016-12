16:11 - "C'è stato un accanimento anche da parte della gente contro nostro padre: ora cali il silenzio". Così in una lettera al Prefetto di Roma, Giuseppe Pecoraro, i figli di Erich Priebke, Jorge e Ingo, hanno chiesto che sulla vicenda della sepoltura "ora ci sia massimo riserbo", aggiungendo che non ci saranno più riti funebri in presenza della salma.