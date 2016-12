Priebke, diffuso video-testamento

16:37 - Nel video-testamento, registrato poco prima di morire e diffuso solo oggi, Erich Priebke parla dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. "L'esecuzione fu terribile, ma era impossibile dire di no", racconta l'ex ufficiale delle SS. "Era un ordine di Hitler e chi non voleva eseguirlo sarebbe stato fucilato", aggiunge. Sull'attentato di Via Rasella, dice che sarebbe stato compiuto apposta dai "Gap comunisti" per provocare la rappresaglia dei tedeschi.