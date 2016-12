Previsioni meteo, ultime ore ditempo stabile e temperature miti

10:35 - Lunedì tempo stabile in gran parte dell’Italia, ma le correnti meridionali che mantengono un clima molto mite trasportano anche molta umidità responsabile delle nuvole che ritroviamo oggi al Nord e sul versante tirrenico. Nebbie nella prima parte della mattinata. Per martedì in arrivo al Nord nuove piogge per la perturbazione nr. 7 del mese; al Centrosud il tempo resterà bello e mite. Con l’indebolirsi dell’alta pressione le temperature caleranno mercoledì al Nord, giovedì anche al Centrosud.

Lunedì cielo nuvoloso in gran parte del Nord - Lunedì poche e isolate piogge o pioviggini soltanto in Liguria, sulle zone prealpine tra Piemonte e Lombardia e in Friuli Venezia Giulia; più schiarite invece in Val d’Aosta, Alpi occidentali ed Emilia Romagna, ma anche nel resto della Valpadana le nubi nel pomeriggio saranno meno compatte rispetto a domenica. Moderata nuvolosità anche sulle regioni del versante tirrenico, dalla Toscana e alla Calabria, e in Umbria, ma senza il rischio di fenomeni. Nel complesso ben soleggiato invece nelle isole maggiori, nelle regioni del medio e basso versante adriatico e su quelle ioniche. Attenzione alle nebbie nella prima parte della mattinata in Emilia, basso Veneto e zone interne del Centro. Temperature senza grandi variazioni e sempre molto miti. Venti meridionali, anche moderati sui mari di ponente e alto Adriatico.



Martedì piogge al Nord - Martedì è prevista la parte più attiva della perturbazione numero 7 con piogge in tutto il Nord. Il tempo sarà più stabile nell’Emilia orientale e sull’alto Adriatico. Le piogge più intense interesseranno la Liguria centrorientale, la Lombardia, l’alto Veneto e il Friuli. Le piogge saranno anche a carattere di rovescio o temporale, vista la situazione quasi estiva degli ultimi giorni, con umidità e temperature al di sopra delle medie e l’aria fredda che accompagnerà questa perturbazione. Le temperature saranno in lieve calo al Nord, ma ancora miti, in rialzo al Centrosud per i venti di Scirocco, in molte località si toccheranno ancora i 25 gradi.



Mercoledì tempo ancora instabile - Mercoledì il tempo sarà ancora instabile al Nord con piogge che interesseranno soprattutto Lombardia, Emilia occidentale e le zone montuose del Nordest. Da giovedì poi si alterneranno nuvole e sole con un possibile nuovo peggioramento nel fine settimana.



Francia e Gran Bretagna sotto una tempesta violenta - Una violenta tempesta sta sferzando la Gran Bretagna meridionale e la Francia settentrionale. I venti stanno soffiando oltre i 160 km/h. Settantacinquemila case sono rimaste senza elettricità, trasporti nel caos e un ragazzo di 14 anni disperso nel Sussex.