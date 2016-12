Previsioni meteo, ultime ore di tempo mite e bello su gran parte dell'Italia

10:49 - Grazie alla rimonta dell’alta pressione, giovedì il tempo sarà bello e mite in gran parte d’Italia. Le umide correnti atlantiche torneranno ad affacciarsi sulla penisola portando già venerdì un aumento della nuvolosità, seguito nel fine settimana da piogge che bagneranno prima il Centronord (sabato) e poi anche il Sud (tra domenica e lunedì).

Giovedì sereno o poco nuvoloso in quasi tutta Italia - Giovedì al mattino un po’ di nuvolosità solo su Liguria, Alta Toscana e Sardegna; in prevalenza sereno altrove, ma con nebbie a banchi in Valpadana e nelle valli del Centro tra Toscana e Umbria. Nel pomeriggio graduale aumento delle nuvole in Pianura Padana ma senza piogge, a parte qualche pioviggine sull’Appennino Settentrionale tra Liguria di Levante e alta Toscana; sereno o poco nuvoloso su tutto il resto del Paese. Temperature massime in crescita e al di sopra della norma in tutta Italia. Venti in prevalenza di debole intensità.



Venerdì lieve peggioramento - Ancora sole su medio e alto Adriatico, al Sud e sulle Isole. Cielo nuvoloso al Nord e sul Tirreno. Peggiora nel pomeriggio con piogge al Nord. Lieve rialzo delle temperature minime, calo delle massime. Venti deboli meridionali.



Nel weekend pioggia e calo termico - Sabato già nella prima parte della giornata le piogge tenderanno ad attenuarsi a Nordovest, mentre continueranno a insistere al Nordest. Ancora tempo stabile sull’Adriatico e al Sud. Domenica la giornata sarà all’insegna di un significativo calo delle temperature che riporterà i valori nelle medie di stagione, in qualche caso, anche al di sotto della norma. Le piogge andranno a interessare anche il Centrosud e saranno a carattere di rovescio. Venti intensi con raffiche fino a 80 km/h.