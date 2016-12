Previsioni meteo, maltempo sull'Italia con piogge e forti raffiche di vento

13:00 - Questa settimana prevarranno condizioni di maltempo sull’Italia, dove le piogge e il vento potranno creare anche situazioni localmente critiche. Le temperature per il momento rimarranno nella media o al di sopra, mentre a partire da metà settimana subiranno un calo a causa dell’arrivo di un blocco di aria fredda.

Previsioni per lunedì - Forte maltempo in Sardegna con intensi rovesci e temporali e venti burrascosi di Scirocco che toccheranno punte prossime ai 100 km/h. Pioverà anche in Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia occidentale con la neve sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri di quota. Rovesci isolati saranno possibili anche sui versanti ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia. Tra sera e notte il tempo peggiorerà sensibilmente con piogge e temporali in estensione sulle Venezie, sulle regioni tirreniche e all’estremo Sud fra Sicilia e versanti ionici.



Temperature massime in rialzo al Centrosud - Le temperature saranno in leggero calo solo sul Nordovest. Il clima altrove si manterrà mite grazie ai venti di Scirocco che si faranno sentire ovunque specie nei mari di Ponente. In Sicilia si toccheranno i 22 gradi a Palermo, 21 gradi a Trapani e Messina, 20 gradi a Catania. In Sardegna sono previsti 21 gradi a Sassari, 20 gradi a Cagliari, 19 gradi ad Alghero. Di seguito altre temperature: 21 gradi sono previsti per Taranto, Napoli e Reggio Calabria, 20 gradi per Lecce, Lamezia, Bari, 19 gradi per Brindisi, Roma, Pescara, Grosseto, Firenze, 18 gradi per Crotone, Catanzaro, Viterbo, Pisa, 16 gradi per Perugia, L’Aquila, Rimini, Trieste, 15 gradi per Potenza, Ancona, Venezia, Udine, Treviso, 14 gradi per Verona, Genova, Imperia, Brescia, 13 gradi per Bologna, 12 gradi per Bergamo e Milano, 10 gradi per Piacenza, Torino e 9 gradi per Aosta.



Raffiche di vento fino a 100 chilometri orari - Nel corso delle ore i venti saranno in intensificazione sulla Penisola: soffierà una forte Tramontana sul Ponente ligure e avremo anche lo Scirocco in Sardegna, sulla Sicilia sud-occidentale e sul versante tirrenico con raffiche fino agli 80-100 km/h. I mari di Ponente saranno quindi molto agitati con onde alte anche più di 4 metri.



Previsioni per martedì - Martedì al mattino nubi e piogge su quasi tutte le regioni, eccetto in Sicilia. Specialmente al Sud, nelle zone ioniche e nel Salento, saranno possibili rovesci e temporali localmente forti; temporanea attenuazione dei fenomeni al Centro. Nel pomeriggio migliora al Sud e lungo l'Adriatico; piogge intense su Veneto e Friuli, più deboli nel resto del Nord. Rovesci o temporali in Sardegna e poi di nuovo su Lazio, Campania, bassa Toscana. Ventoso quasi ovunque, in particolare forte Scirocco su Ionio e Adriatico, forte Libeccio su Sicilia, Medio-Basso Tirreno, Canale di Sardegna. Le temperature saranno in calo in Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche.



Prevista settimana ventosa e instabile - Mercoledì in mattinata avremo piogge residue tra Medio-Basso Tirreno e Medio Adriatico. Nella seconda parte del giorno ci sarà un parziale miglioramento ma piogge localmente intense si faranno sentire in Campania e alta Calabria tirrenica. Per il Nord i fenomeni saranno deboli e concentrati su Alpi e Prealpi centro-orientali; qualche debole pioggia sarà possibile tra Liguria e alta Toscana. Venti ancora intensi al Sud e nelle Isole. Temperature senza grandi variazioni. A causa dei venti di Scirocco nella prima parte della settimana le temperature non subiranno dei cali significativi, poi da giovedì è previsto l’arrivo di aria più fredda che farà scendere i valori sia massimi che minimi. Alla fine di giovedì peggiorerà di nuovo al Nordovest per l’arrivo appunto del nucleo di aria fredda che poi porterà alla diminuzione delle temperature in gran parte dell’Italia, con calo più sensibile al Nordovest. Venerdì avremo ancora precipitazioni al Nordovest, sul Medio-Alto Tirreno e in Sardegna. Sulle Alpi centro-occidentali la neve raggiungerà quote collinari: fino a 500 metri sulle Alpi piemontesi. Nella seconda parte della giornata avremo piogge anche in Campania e Sicilia.