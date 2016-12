Previsioni meteo, ancora piogge al SudIn arrivo nuova ondata di maltempo

10:20 - “Già dalla fine di giovedì - sottolinea l’esperto metereologo Giovanni Dipierro - giungerà dalla Scandinavia un altro nucleo di aria fredda che venerdì porterà nuove piogge, a tratti intense, su gran parte delle nostre regioni, con un brusco abbassamento delle temperature al Centronord e nevicate sulle Alpi anche a quote collinari”. Nel fine settimana ancora giornate piuttosto nuvolose e piovose.

Previsioni per martedì - Martedì prevalenza di tempo bello al Nordovest, poche nubi innocue sul Triveneto. Molte nuvole invece sul resto d’Italia. Nel corso del giorno piogge diffuse su regioni centrali adriatiche, versante ionico, Isole e, a carattere più isolato, anche sul Lazio; le piogge saranno anche intense soprattutto su Marche meridionali, Abruzzo, Molise, Puglia. Temperature massime in lieve calo in Valpadana, in leggera crescita nel resto del Paese. Venti intensi, sebbene più attenuati rispetto a ieri, su tutti i nostri mari: in particolare, venti meridionali o di Scirocco sui mari meridionali, per lo più settentrionali o nord-orientali altrove.



Previsioni per mercoledì - Mercoledì ancora tempo buono in gran parte del Nord, ma con tendenza ad un aumento della nuvolosità tra pomeriggio e sera. Nuvole più compatte sul resto d’Italia: piogge sparse su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, versante ionico della Calabria, Sicilia sud-orientale e Sardegna Meridionale. Ancora ventoso su tutti i mari, ma con venti in ulteriore attenuazione. Temperature stazionarie o in leggero aumento.



Giovedì breve tregua, tra venerdì e sabato nuovo vertice di bassa pressione - Giovedì registreremo una parziale tregua nelle zone colpite dal maltempo: ancora qualche piovasco o breve rovescio su Puglia, Basilicata, alta Calabria. A fine giornata tendenza a un peggioramento al Nord, sul medio-alto Tirreno e sulla Sardegna. Venerdì arriverà infatti un nuovo vortice di bassa pressione che, proveniente dal Nord Europa, si posizionerà sul Mediterraneo occidentale. Tra venerdì e sabato avremo quindi una nuova fase di maltempo, con piogge che colpiranno in modo particolare il versante adriatico e il Nord; venerdì cadrà inoltre la neve sui rilievi alpini fino a quota 500-600 metri. Questo vortice di bassa pressione sarà accompagnato da una massa d’aria polare: avremo quindi un nuovo impulso freddo sull’Italia e, dopo un parziale rialzo delle temperature a metà settimana, sperimenteremo un nuovo calo termico al Centronord e sulle Isole, con diminuzione più sensibile al Nordovest.