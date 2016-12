Pranzo tra il Papa e Benedetto XVI

14:50 - Benedetto XVI si è recato a Santa Marta per pranzare con papa Francesco. L'invito, come riferiscono fonti vaticane, era stato fatto dal Pontefice quando nel pomeriggio del 23 dicembre era andato in visita dal Papa emerito per fargli gli auguri di Natale. Al pranzo erano presenti anche il segretario per i rapporti con gli Stati, l'arcivescovo Dominique Mamberti, e monsignor Bryan Wells, assessore per gli Affari generali della Segreteria di Stato.