14:56 - I violenti temporali, che dalla serata di ieri si sono verificati in Toscana, hanno flagellato prima Massa per poi spostarsi verso la Garfagnana, Pisa, Livorno e nell'entroterra fino a Siena, Arezzo, Pistoia e Firenze. Oltre 30 i millimetri di pioggia caduti in 12 ore. In questo video ecco una strada senese completamente allagata.