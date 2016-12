12:01 - "Quello che non serve è gettare benzina sul fuoco di questa rabbia" che si registra in Italia. Lo ha detto la presidente della Camera, Laura Boldrini, in un videomessaggio. Inoltre, aggiunge la terza carica dello Stato, "mirare esclusivamente allo scontro di certo non aiuta chi non riesce ad arrivare alla fine del mese".