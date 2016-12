Pendolari in treno con l'ombrello aperto

15:44 - Dura vita quella dei pendolari. Non solo perché notoriamente i treni sono sempre iperaffollati, ma anche perché può capitare che piova pure dentro i vagoni. E' quanto accaduto all'interno di una carrozza sulla linea Pisa-Aulla dove i malcapitati sono stati costretti a viaggiare con l'ombrello aperto. La scena è stata immortalata ieri e la foto pubblicata su Facebook da uno degli utenti del gruppo I problemi della linea Fs Pisa-Aulla. E come previsto non sono mancati i commenti. Da ultimo quello del governatore toscano Enrico Rossi: "Trenitalia fa acqua da tutte le parti - scrive - Ecco come si viaggia sui treni regionali quando piove come ieri! E' intollerabile. Il governo deve intervenire rapidamente''.