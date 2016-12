19:46 - "Abbiamo dato il via all'operazione Mare Nostrum". L'ha annunciato il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, al termine del vertice di Palazzo Chigi dedicato all'emergenza immigrazione. "Si tratterà di un'oeprazione militare e umanitaria - ha spiegato il ministro della Difesa, Mario Mauro - e prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare per aumentare il livello sicurezza delle vite umane".

Abbiamo tre livelli per affrontare i flussi migratori: "quello estero di cooperazione internazionale tendente a fare di tutto perché i migranti non partano; un livello relativo al controllo della frontiera, che e' europea non italiana; terzo livello, l'accoglienza e il dispiegarsi del dispositivo nazionale", ha aggiunto Alfano.



''Ci sono le regole del diritto internazionale della navigazione, non è detto che se interviene una nave italiana porti i migranti in un porto italiano. Si valuterà in base al luogo dove avverra' l'operazione'', ha tenuto a precisare il vicepremier e ministro dell'Interno Angelino.



Mauro,rafforzate vigilanza e soccorso - Mare Nostrum "sarà un'operazione militare ed umanitaria e prevede il rafforzamento del dispositivo di sorveglianza e soccorso in alto mare per incrementare il livello sicurezza delle vite umane", ha poi precisato il ministro della Difesa, Mario Mauro.



"Utilizzeremo nave anfibia e droni" - Nell'operazione Mare Nostrum, "utilizzeremo per la prima volta una nave anfibia che ha la capacità di esercitare il comando e controllo, con elicotteri a lungo raggio, capacità ospedaliera, spazi ampi di ricovero per i naufraghi. Avremo 4 altre navi della Marina: due pattugliatori e due fregate" e altri velivoli, ha detto il ministro Mauro.



Non solo: nell'operazione di sorveglianza e soccorso nel Mediterraneo verranno anche usati i droni, gli aerei senza pilota, oltre ad elicotteri con strumenti ottici ad infrarossi.