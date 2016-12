12:42 - "Dona speranza e conforto ai profughi e ai rifugiati, specie nel Corno d'Africa e in est Repubblica Democratica del Congo". Lo ha affermato papa Francesco nel messaggio natalizio "Urbi et Orbi". Il Pontefice ha chiesto "accoglienza" per "i migranti" in cerca di dignità , e che "tragedie come quelle di quest'anno, con i numerosi morti a Lampedusa, non accadano mai più!".