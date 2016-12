Papa Francesco: "Un miliardo persone soffrono fame, è scandalo"

21:39 - Il Papa denuncia "lo scandalo mondiale di circa un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame". "Non possiamo - afferma in un videomessaggio - girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione del mondo basterebbe a sfamare tutti". "Invito tutte le istituzioni, tutta la Chiesa e ognuno di noi, a dare voce a tutte le persone che soffrono la fame, affinché diventi un ruggito in grado di scuotere il mondo".

"La parabola della moltiplicazione dei pani e dei pesci - dice papa Francesco nel messaggio in appoggio alla Campagna contro la fame nel mondo promossa da Caritas Internationalis - ci insegna proprio questo: che se c'è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso. Perciò, cari fratelli e care sorelle, - esorta il Pontefice - vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata".



"Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un'autentica cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita dignitosa".



"Questa campagna contro la fame nel mondo vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. E' anche - aggiunge il Pontefice - un'esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi, vicino o lontano che sia, la fame la soffre sulla propria pelle".



"Vi chiedo, con tutto il cuore, - conclude il Pontefice - di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campagna, per agire come una sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti. Preghiamo che Dio ci dia la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di fame".