23 dicembre 2013 Papa Francesco in visita da Benedetto XVI Scambio di auguri per le feste di Natale Il colloquio privato tra il Pontefice e il Papa emerito è durato circa mezz'ora Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:52 - Papa Francesco si è recato in visita da Benedetto XVI per gli auguri in occasione delle feste natalizie. Lo riferisce la sala stampa vaticana. Dopo una preghiera insieme nella Cappella, l'incontro privato tra il Pontefice e il Papa emerito si è protratto per circa mezz'ora in una sala della residenza Mater Ecclesiae.

Benedetto XVI ha accolto il Pontefice all'ingresso della sua residenza, l'ex monastero Mater Ecclesiae, in Vaticano. Papa Francesco, che era accompagnato dai suoi segretari personali, ha salutato anche gli altri membri della "famiglia" del Papa emerito, monsignor Georg Gaenswein e le Memores Domini.