06:01 - Papa Francesco compie oggi 77 anni ma, secondo la tradizione vaticana che predilige gli onomastici rispetto ai compleanni, per il pontefice sarà una giornata come le altre: Messa a Santa Marta e lavoro, in primis sul riassetto della Curia. Intanto migliaia di messaggi di augurio gli sono giunti da ogni parte del mondo.