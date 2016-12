18:08 - "Un gesto naturale". Eppure in molti non si sarebbero comportati come lui. Siamo a Palermo, protagonista di questa bella storia è un commesso di un supermarket. Durante il turno di lavoro nota sul pavimento del negozio di Corso Finocchiaro Aprile otto banconote da 500 euro. Senza pensarci su due volte le raccoglie, consegnandole agli agenti del commissariato Zisa Borgo Nuovo per rintracciare il legittimo proprietario. Lieto fine: i soldi tornano al legittimo proprietario. Il commesso non si pente: "Non ci ho pensato due volte, quesi soldi non erano miei".