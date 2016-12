Palermo, omicidio della farmacista: killer voleva scappare con l'amante?

13:43 - "L'ho fatto per te amore mio": sono queste le parole scritte su un biglietto trovato in casa di Angelo Porcello, il pregiudicato che, al termine di una rapina, ha ucciso la farmacista Giuseppina Iacona a Blufi, in provincia di Palermo. Gli inquirenti sospettano che sia stata la sua amante 35enne a spingerlo a rapinare la donna con l'obiettivo di rubarle quel tesoretto, circa 250mila euro, che l'anziana teneva nella sua casa sopra il negozio.