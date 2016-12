Operazione anti droga, 71 persone arrestate tra l'Italia e i Balcani

07:16 - Blitz dei carabinieri del Ros, che hanno stroncato un traffico di droga dai Balcani. Sono 71 le persone di cui la Procura distrettuale antimafia de L'Aquila ha chiesto e ottenuto l'arresto per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Sequestrati oltre due quintali di eroina afgana e 5 quintali di marijuana.

La maxi operazione dei carabinieri, denominata "Ellenika", si è svolta in Italia, Albania, Bosnia e Kosovo. Nel mirino del Ros una organizzazione ramificata in diversi Paesi e regioni, ritenuta responsabile del traffico di centinaia di chili di eroina e marijuana.



Droga dai Balcani per l'Italia - Le indagini, spiegano gli investigatori, sono state sviluppate nell'ambito di un progetto europeo di contrasto alla criminalità balcanica, con il supporto di Europol e della Dcsa, in stretta collaborazione con la polizia albanese, bosniaca, slovena, croata e kosovara.



Gli oltre due quintali di eroina e i cinque quintali di marijuana sequestrati erano destinati a una organizzazione radicata in Abruzzo, che commercializzava la droga sul mercato locale e su quelli delle Marche e della Puglia.