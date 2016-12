Online la truffa che specula su Joele

18:35 - Una truffa vergognosa nel nome di Joele Leotta, il 19enne lecchese ucciso a calci e pugni in Inghilterra nel Kent da una banda di teppisti dell'est. Su internet sono in vendita braccialetti per raccogliere soldi. Dovrebbero servire al rientro della salma, a leggere gli annunci via computer.



Colorati con il tricolore, hanno sopra la scritta: "Giustizia per Joele". Ma Patrizia, la madre del ragazzo, smentisce: "A noi non risulta niente del genere. Non abbiamo autorizzato nulla". Già 250 persone in buona fede e pronte alla generosità sarebbero cadute nella trappola.