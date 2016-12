07:35 - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Modestino Pellino, detto "O'Micillo", affiliato di spicco al clan camorristico dei Moccia, ucciso in pieno giorno per strada, nel luglio 2012 a Nettuno, sul litorale laziale vicino a Roma. La Squadra mobile della Capitale ha arrestato infatti tre pregiudicati affiliati all'organizzazione criminale campana, ritenuti responsabili in concorso dell'omicidio.