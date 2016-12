No all'emancipazione femminile, spray sul quadro della donna-prete

10:52 - Il primo ragazzo è entrato, ha distratto la gallerista mentre altri 4 incappucciati imbrattavano con dello spray rosso alcune opere esposte. È successo alla galleria d’arte contemporanea L’Opera, nel centro di Roma, intorno alle 19.30 di mercoledì. Gli investigatori sembrano non avere dubbi: si tratta di un raid compiuto da fondamentalisti cattolici per sfregiare opere che sostengono i diritti degli omosessuali e dell’emancipazione femminile.

Il quadro su cui si sono accaniti maggiormente i vandali si intitola “In God We Trust”, di Mauro Maugliani, che raffigura una ragazza in abito talare, simbolo dell’emancipazione femminile anche in campo ecclesiastico. L’opera faceva parte della mostra “Il Trialogo” che promuoveva valori distanti dagli ideali del fondamentalismo cattolico, come l’importanza della figura della donna e i diritti degli omosessuali. L’esposizione era già stata al centro di alcune polemiche tra la galleria e il Vicariato. Il quadro oggetto della diatriba è “Si Quiero”, di Gonzalo Orquìn, che raffigura baci omosex davanti gli altari delle chiese romane. Il direttore della galleria era stato costretto ad oscurarlo per evitare denunce da parte del Vicariato.

La polemica seguita alla discussione ha riscaldato gli animi delle frange più estreme del fondamentalismo cattolico che hanno deciso di prendere di mira la mostra, nonostante le recenti aperture, anche da parte del papato, nei confronti degli omosessuali. Il raid è stato rapido ed efficace: le opere sono state danneggiate irrimediabilmente, per un danno economico che si aggira intorno ai 37mila euro.