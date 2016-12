13 dicembre 2013 Nebbie, freddo e smog: ultimi giorni

11:08 - L'alta pressione insiste sull'Italia, garantendo tempo stabile e, al tempo stesso, portando nebbie, freddo e livelli sempre più alti di inquinamento. Nel weekend compariranno però le prime nubi, che si faranno sempre più insistenti per l'arrivo, a metà della prossima settimana, di alcune perturbazioni. Temperature senza variazioni di rilievo.

“Fino a metà della prossima settimana sull’Italia protagonista rimarrà l’alta pressione”. Lo rende noto il meteorologo Andrea Giuliacci, che aggiunge: “Già nel corso del weekend quest’alta pressione comincerà a mostrare segni di cedimento, consentendo così alle perturbazioni di avvicinarsi maggiormente all’Italia Tra sabato e domenica osserveremo quindi un moderato aumento della nuvolosità. In ogni caso le giornate, almeno fino mercoledì 18 dicembre, saranno caratterizzate soprattutto dalla nebbia e dal freddo notturno”.



Le previsioni per venerdì - Prime nubi sull'Italia, ma solo sul medio e basso versante tirrenico. Bel tempo, invece, sul resto della Penisola. Ancora nebbie in Valpadana, coste dell’Alto Adriatico e valli del Centro: in alcune zone faranno fatica a dissolversi anche nelle ore centrali della giornata. Tamperature al di sopra della media stagionale ma fanno eccezione le zone nebbiose dove, soprattutto di notte, la colonnina di mercurio scenderà notevolmente.



Sabato - Nuvole su Toscana, Liguria e Sardegna e sarà possibile anche qualche lieve pioggia. Tempo buono nel resto del Paese. Ancora Nebbie su Pianura Padana, coste dell’alto Adriatico, Lazio, Campania, Puglia e Sardegna. In lieve calo le temperature minime al Sud, massime stazionarie.



Domenica - Tempo buono praticamente su tutta la Penisola. Nubi solo sul versante tirrenico, sulla Sardegna e al Sud