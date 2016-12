Naufragio, superstiti indagati

17:36 - I superstiti del naufragio di Lampedusa, dopo essere identificati, saranno indagati per immigrazione clandestina dalla Procura di Agrigento. Nessuna iscrizione è ancora avvenuta, ma ci sarà perché, spiegano i magistrati, è un atto dovuto legato a una norma in vigore. Il reato prevede come pena massima una multa di 5.000 euro.

"A Lampedusa, dopo la drammatica tragedia dei profughi, assistiamo alla conseguente vergogna con l'iscrizione nel registro degli indagati per immigrazione clandestina dei sopravvissuti al naufragio. Incontrandoli qui a Lampedusa non ho avuto il coraggio di comunicargli la notizia". Cosi' in una nota Khalid Chaouki, deputato e responsabile nuovi Italiani del Pd.